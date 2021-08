Kirjeenvaihtajan kommentti: Biden väittää, ettei ketään ole tapettu Afganistanin kaaoksessa, mutta lukuisia on jo kuollut – miksi presidentti valehtelee?

Biden vakuutteli vielä viime kuussa, että on hyvin epätodennäköistä Talebanin ottavan Afganistanin haltuunsa. Biden myös sanoi, ettei hätiköityä evakuointia ole odotettavissa. Kulisseissa kuitenkin Yhdysvaltain tiedusteluraporttien sävy alkoi muuttua synkemmäksi. New York Timesin mukaan CIA:n raportissa varoitettiin heinäkuussa, etteivät afgaanijoukot pysty turvaamaan enää tieosuuksia pääkaupunki Kabuliin ja Afganistanin hallinnon romahtaminen on todellinen mahdollisuus. Julkisuudessa Biden uskotteli kansalle ja liittolaisille muuta.