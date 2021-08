Bidenin mukaan Yhdysvallat ryhtyy vastaiskuun: "Metsästämme teidät" – Kabulin räjähdyksessä kuoli ainakin 13 yhdysvaltalaissotilasta

Iskuissa on saanut surmansa ainakin 13 yhdysvaltalaissotilasta sekä ainakin 60 afganistanilaissiviiliä. Uhrimäärästä on esitetty erilaisia arvioita. Yhdysvaltalaisen Wall Street Journalin mukaan 90 afganistanilaista kuoli iskussa. Tekijöinä pidetään äärijärjestö Isisin Afganistanin-haaraa, jota kutsutaan myös Isis-K:ksi.

Biden on määrännyt sotilaskomentajansa kehittämään suunnitelmia Isis-K:n johtoon ja organisaatioon kohdistuvista vastaiskuista, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin hallinnossa työskennellyt kenraali Mark Kimmitt kommentoi Britannian yleisradio BBC:lle, että iskut ovat Talebanille vaivaannuttavia. Kentän läheisyyden turvallisuudesta vastannut äärijärjestö on yrittänyt näyttää maailmalle, että se pystyy toimimaan vastuullisesti niin talouden kuin turvallisuuden saralla.

Yhdysvalloille kuolettavin päivä Afganistanissa vuosikymmeneen

– He olivat osa urheinta ja epäitsekkäintä armeijaa maailmassa. He ovat Amerikan selkäranka, Biden sanoi.

Kaksi vuosikymmentä kestäneessä sodassa on kuollut yli 1 900 Yhdysvaltojen asevoimiin kuuluvaa, yli 71 000 afganistanilaissiviiliä ja 66 000 afganistanilaissotilasta tai -poliisia.

Evakuoitu yli 100 000 ihmistä

Bidenin mukaan Yhdysvallat on evakuoinut Afganistanista yli 100 000 ihmistä. Presidentti myös vakuutti, että evakuointia jatketaan. Takaraja evakuoinneille on ollut ensi viikon tiistai. Bidenin lehdistötilaisuudessa toimittaja kysyi, mikä on tämän viesti afganistanilaisille, jotka eivät pääse ajoissa lentokentällä. Presidentti vastasi, että heidät yritetään saada pois maasta.