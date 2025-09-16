Kommentti oli Tuomiojan mukaan vitsi, jossa on myös vakavampi puoli.
Yhdysvaltain suurlähetystö Helsingissä etsii työpaikkailmoituksella sopivia ja päteviä hakijoita väliaikaiseen turvallisuustutkijan tehtävään.
Suurlähetystö jakoi työpaikkailmoituksen myös Facebook-sivullaan. Julkaisua on kommentoinut myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja.
– But what happens if an applicant mentions climate change in his/her submission, Tuomioja kysyy kommentissaan.
Vapaasti suomennettuna kysymys kuuluu: ”Mutta mitä tapahtuu, jos hakija mainitsee ilmastonmuutoksen hakemuksessaan”.
Tuomioja kertoo MTV Uutisille, että kommentti on vitsi, jossa on toki myös vakavampi puoli.
– Aika vakava tilanne on, että sanoja poistetaan, Tuomioja kommentoi puhelimitse.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on muun muassa järjestelmällisesti poistattanut hallintonsa verkkosivuilta maininnat ilmastonmuutoksesta.
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA ehdotti viime perjantaina sääntöä, jolla lopetettaisiin pakollinen ohjelma, joka on velvoittanut 8 000 laitosta raportoimaan kasvihuonekaasupäästönsä.
Ehdotus jatkaa Trumpin hallinnon pyrkimyksiä heikentää maan ilmastotoimia. Trump sai viime vuoden vaalikampanjansa aikana satoja miljoonia dollareita fossiilisten polttoaineiden teollisuudelta.
Yhdysvallat on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä tuottavista maista.