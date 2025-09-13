Ehdotus on jatkoa presidentti Donald Trumpin hallinnon aiemmille päätöksille heikentää maan ilmastotoimia.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto ehdottaa luopumista raportointiohjelmasta, jolla seurataan maan taloudessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.
Vuonna 2010 käynnistetty ohjelma kattaa yli 8 000 laitosta, jotka aiheuttavat yhteensä 85–90 prosenttia maan päästöistä.
New York Timesin mukaan raportointiohjelman kautta kerättyjä lukuja on käytetty muun muassa ohjaamaan liittovaltion politiikkaa. Ne on myös jaettu YK:lle, joka vaatii kehittyneitä maita toimittamaan sille päästölaskelmansa.
Ehdotuksesta on tarkoitus järjestää julkinen lausuntokierros ennen sen viimeistelyä.
Yksi suurimmista saastuttajista
Ehdotus on jatkoa Trumpin hallinnon aiemmille päätöksille heikentää maan ilmastotoimia. Trump on muun muassa järjestelmällisesti poistattanut hallintonsa verkkosivuilta maininnat ilmastonmuutoksesta sekä leikannut liittovaltion rahoitusta ilmastotutkimuksesta.
Trump sai viime vuoden vaalikampanjansa aikana satoja miljoonia dollareita fossiilisten polttoaineiden teollisuudelta. Presidenttinä hän on edistänyt voimakkaasti uutta öljy-, kaasu- ja hiilituotantoa.
Yhdysvallat on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä tuottavista maista.