Ukrainalle on annettu tuhansia ohjuksia, joita panssarit ja kopterit pelkäävät – nyt USA:n toimituskyvyn pelätään ehtyvän

Kyse ei ole niinkään poliittisesta tahdosta, vaan varastossa olevien aseiden ja ampumatarvikkeiden riittämisestä, kirjoittaa The Guardian .

Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan esimerkiksi tykkejä sekä modernia panssarin- ja ilmantorjuntakalustoa. Muun muassa paljon mainetta niittänyt Javelin-panssarintorjuntaohjus on amerikkalaista alkuperää.

Tähän mennessä Yhdysvallat on toimittanut 7 000 Javelinia, joista osa lähetettiin Ukrainaan jo presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana.

Vaikka Yhdysvallat on sotilaallinen supervalta, niin moinen määrä aseita ei ole edes sille pieni määrä, vaan vastaa noin kolmannesta koko varastosta, kertoo vanhempi neuvonantaja, eläköitynyt eversti Mark Cancian Centre for Strategic and International Studiesista.