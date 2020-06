Mielenosoitusten vaikutuksia koronatilanteeseen voi vain arvailla Yhdysvalloissa – tartuntoja yhä 20 000 päivässä, New Yorkissa 400 000 ihmistä palaamassa töihin

Yhdysvaltojen koronaluvut ovat maailman synkimpiä. Tartuntoja on todettu jo yli 1,9 miljoonaa. Todellinen tartuntamäärä on todennäköisesti tätäkin suurempi.

– Mielenosoituksissa ja muissa suurissa kokoontumisissa suositeltujen turvavälien säilyttäminen on vaikeaa. Se saattaa vaarantaa muut ihmiset, CDC:n tiedottaja Kristen Nordlund sanoi lausunnossa.

CDC:n mukaan on vielä liian aikaista arvioida, vaikuttavatko mielenosoitukset koronaviruksen torjuntatoimiin liittovaltiotasolla. Paikallisesti päätöksiä tekevät alueiden omat viranomaiset.

Hänen mukaansa leviämisvaara on erityisen suuri niissä suurkaupungeissa, joissa tartuntoja on ollut paljon jo aiemmin.

Päivittäisten kuolemien määrä laskuun toukokuussa

Viime viikkoina Yhdysvalloissa on todettu päivittäin noin 20 000–25 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo tilastosivusto Worldometerin seuranta. Virukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa rekisteröity yhteensä noin 110 000.

Washington Postin mukaan päivittäisten kuolemien määrä kääntyi laskuun toukokuussa. Syynä tähän on esimerkiksi se, että tartuntojen ja kuolemien määrät alkoivat vähentyä osassa pahiten kärsineistä kaupungeista.

Tilanne on parantunut esimerkiksi Detroitissa, Seattlessa, New Orleansissa ja New Yorkissa.