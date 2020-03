Yhdysvalloissa päästiin päivien vääntämisen jälkeen sopuun 2000 miljardin tukipaketista

New York Timesin mukaan Valkoisen talon edustaja kertoi toimittajille noin yhdeltä aamuyöllä paikallista aikaa (noin seitsemältä Suomen aikaa), että tukipaketista kiistelleet republikaanit ja demokraatit olivat saavuttaneet sovun. Edustajan mukaan itse tukipaketin teksti vaatii vielä hiontaa.

Tukipaketin koko on peräti noin 2 000 miljardia dollaria. Kongressin molempien kamarien eli sekä edustajainhuoneen että senaatin odotetaan hyväksyvän tukipaketin nopeasti.

Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa eli alahuoneessa. He ovat siellä estäneet tukipaketin hyväksymisen kahdesti. Uutistoimisto Bloombergin mukaan demokraatit ovat vaatineet vielä massiivisempaa, 2 500 miljardin dollarin pakettia. Lisäksi demokraatit olivat vaatineet vahvempaa huolenpitoa työntekijöiden oikeuksista sekä valvontaa elvytysratkaisuun sisältyvälle 500 miljardin dollarin yritystukipaketille, kirjoittaa New York Times.