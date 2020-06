Yhdysvalloissa korkein päiväkohtainen luku sitten huhtikuun – yli 40 000 uutta koronatartuntaa

Yliopiston keräämän tiedon mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 2,4 miljoonaa koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on lähes 124 500. Yhdysvalloissa on sekä tartuntoja että virukseen liittyviä kuolemia eniten koko maailmassa. Tilastosivusto