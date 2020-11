Trumpin hallinnossa jylläävä koronarypäs iskenyt rajusti myös salaiseen palveluun

Washington Post -lehden mukaan yli 130 salaiseen palveluun kuuluvaa on saanut koronavirustartunnan tai joutunut karanteeniin oltuaan lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Ainakin 30 salaisen palvelun jäsentä on saanut positiivisen testituloksen viime viikkojen aikana, kertoo puolestaan New York Times -lehti (NYT). Lisäksi lehti kertoo, että noin 60 salaisen palvelun virkamiehen on käsketty jäädä karanteeniin.