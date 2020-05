Yhdysvalloissa ihmisillä tehdyn koronavirusrokotetestin tulokset lupaavia

Rokote näytti tuottavan immuunivasteen kahdeksalla ihmisellä. Yrityksen mukaan immuunivaste on samankaltainen kuin niillä, jotka ovat toipuneet viruksen aiheuttamasta taudista.

Yrityksen edustaja Tal Zaks sanoi varhaisen vaiheen tuloksista, että mRna-1273-rokotteella on mahdollisuuksia estää koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuminen.

London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopiston mukaan maailmalla on käynnissä kymmenisen kliinistä testiä, joista puolet toteutetaan Kiinassa.

Vasta kolmas vaihe paljastaa, toimiiko rokote todella

Toiseen vaiheeseen osallistuu 600 ihmistä. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on jo näyttänyt vihreää valoa vaiheelle.

Kolmannen ja viimeisen vaiheen on tarkoitus alkaa heinäkuussa.

London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopiston lääke-epidemiologian professorin Stephen Evansin mukaan tuloksia on vaikea varmistaa yrityksen tiedotteesta, mutta hän löysi syytä optimismiin. Evansista on merkityksellistä, että ensimmäisessä vaiheessa rokotteella pystyttiin luomaan vasta-aineita.