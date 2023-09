Yhdysvalloissa asuva venäläistähti vieraili pitkästä aikaa Moskovassa – yksi selvä muutos katukuvassa pisti silmään

Aktiiviuransa vuonna 2021 lopettanut Klishina on asunut ja harjoitellut Yhdysvalloissa vuodesta 2012. Etäisyys Venäjään ja maan harjoittelukulttuuriin takasi aikanaan sen, että Klishina oli yksi harvoista venäläisyleisurheilijoista, jotka pääsivät mukaan arvokisoihin sen jälkeen, kun Kansainvälinen yleisurheiluliitto sulki heidät ulos valtiojohtoisen dopingin vuoksi.

Elokuussa Miamissa asuva Klishina vieraili Venäjällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun maa aloitti sotatoimet Ukrainassa helmikuussa 2022. Yhdysvalloissa sota ei Klishinan mukaan enää juuri nouse uutisaiheeksi. Ihmisten tietämys tapahtumista on hyvin suurpiirteistä.

– He ovat kuulleet, että jotakin tapahtuu, että sota on käynnissä, mutta he eivät tiedä siitä sen enempää. Aihetta ei käsitellä televisiossa niin aktiivisesti kuin aiemmin. Se saa vähemmän huomiota uutisissa, Klishina sanoo.