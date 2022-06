– Heräsin 24. helmikuuta ja luin uutisista, että lähes koko Ukraina oli joutunut Venäjän pommitusten kohteeksi. Pakkasimme kassimme ja yritimme paeta Sumysta nopeasti, koska se on niin lähellä venäjän rajaa, Liahova kertoo norjalaiselle NRK:lle .

Kiovasta itään sijaitsevasta Sumyn kaupungista on matkaa Venäjän rajalle vain viitisenkymmentä kilometriä.

– Pahinta on, että emme päässeet paikalle hautaamaan häntä normaalilla inhimillisellä tavalla. Kaikki palvelut kaupungissa ovat poikki, ruumiit peitellään maahan. Kukaan ei ole hautaamassa heitä. Rakas isoäitini oli täysin yksin kylmässä asunnossa, jossa ei ole ikkunoita, ei sähköä, vettä tai lämmitystä.

Torstaina tällä hetkellä Sveitsissä harjoitteleva Liahova sanoo juoksevansa maalleen, perheelleen ja kaikille ukrainalaisille. Vuonna 2015 ennätyksensä 1.58.64 juossut Liahova tavoittelee Oslon 800 metrillä kahden minuutin alitusta. Hänen kauden paras noteerauksensa on toistaiseksi 2.01.58.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Liahova on pystynyt keskittymään urheilemiseen.

– Rakastan yleisurheilua. Tämä on ensimmäinen kauteni synnytyksen jälkeen, joten tietysti minulla on isoja tavoitteita. Haluan MM-kisoihin ja päätavoitteeni on EM-kulta. Haluan työskennellä kovasti ja tehdä parhaani kilpailussa (Bislettillä) ja tulevaisuudessa.