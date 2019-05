Yhdysvallat tuomitsee Gazan rakettisateen – "Seisomme Israelin rinnalla"

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään iskuja vastaan. Samalla Yhdysvallat tuomitsee Gazan kaistalta tehdyt raketti-iskut.

Hamasin syy

Myös EU vaati lauantaina, että Gazasta ammuttava rakettituli on heti lopetettava.

– Israelilaisilla ja palestiinalaisilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa, EU:n tiedottaja Maja Kocijancic sanoi.

Gazan rajanylityspaikat suljettu

Israelin asevoimat on vastannut rakettisateeseen omilla iskuillaan. Vastaiskussa on toistaiseksi kuollut neljä palestiinalaista. Gazan terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on yksivuotias lapsi ja tämän raskaana ollut äiti. Israelin armeija kertoi AFP:lle, ettei sillä ollut tietoa tapauksesta.