Yhdysvallat ja Guatemala tekivät kritiikkiä herättäneen sopimuksen turvapaikanhakijoista

– Tämä sopimus on merkkipaalu, joka jättää kojootit ja salakuljettajat työttömiksi, Trump sanoi viitaten ihmissalakuljettajiin, jotka ovat kuljettaneet tuhansia ihmisiä Meksikon kautta Yhdysvaltain rajalla.

– He ovat pahoja ihmisiä, sairaita ja kieroutuneita ihmisiä.

Sopimusta on kritisoitu, sillä kansalaisjärjestöjen mukaan Guatemala ei ole turvallinen maa turvapaikanhakijoille.

Tavoitteena pysäyttää hondurasilaiset ja elsalvadorilaiset



Guatemalan perustuslakituomioistuin linjasi hiljattain, ettei Guatemalaa voida pitää turvallisena kolmantena maana turvapaikanhakijoille. On epäselvää, miten tuore sopimus sopii yhteen tuomioistuimen päätöksen kanssa.

Yhdysvaltain etelärajalle saapuneiden siirtolaisten määrä on kasvanut jyrkästi viimeisen vuoden aikana. Valtaosa siirtolaisista on keskiamerikkalaisia, jotka kertovat pakenevansa kotimaidensa köyhyyttä ja väkivaltaa. Tuoreen sopimuksen tavoitteena on estää näiden siirtolaisten pääsy edes Meksikoon asti.