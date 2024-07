Nicaragua tienaa miljoonia masinoimalla siirtolaisia kulkemaan maan kautta Yhdysvaltoihin

Keski-Amerikassa sijaitseva Nicaragua käyttää siirtolaisuutta aseena Yhdysvaltoja vastaan ja tekee samalla itselleen rahaa. Näin sanoo STT:lle Manuel Orozco , washingtonilaisen ajatushautomon The Inter-American Dialoguen siirtolaisuusohjelman johtaja.

– Nicaragua on tarttunut eri puolilta maailmaa tulevan suuren siirtolaismäärän tarjoamaan tilaisuuteen, Orozco sanoo.

Hän pitää selvänä, että kyse on tahallisesta toiminnasta, jolla edistetään siirtolaisten liikkumista Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle.

Nicaragua on viime vuosina helpottanut monien ulkomaalaisten saapumista maahan poistamalla viisumivaatimuksia muun muassa kuubalaisilta ja haitilaisilta.

Suurin osa tilauslennoilla Nicaraguaan saapuvista siirtolaisista on Orozcon mukaan Kuubasta tai Haitilta.

Kireä suhde

Nicaraguan ja Yhdysvaltojen suhde on kireä. Sitä on heikentänyt presidentti Daniel Ortegan hallinnon harjoittama opposition vainoaminen, johon Yhdysvallat on vastannut talouspakotteilla.