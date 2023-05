Meksiko varoittaa siirtolaisia huijauksista rajasääntelyn helpottuessa – Yhdysvaltain eteläraja ei avaudu, vaikka sääntely muuttuu

Yhdysvaltain etelärajaa ei avata sepposen selälleen ensi viikolla, vaikka siirtolaisten maahantuloa merkittävästi rajoittanut säännöstö muuttuu, kertoo presidentti Joe Bidenin hallinto. Koronapandemian vuoksi julistetun kansanterveydellisen hätätilan päättyminen tässä kuussa vaikuttaa myös presidentti Donald Trumpin aikana käyttöön otettuun maahantulijoita rajoittavaan säännöstöön. Title 42 -nimellä kulkeneen säännöstön nojalla siirtolaisia on Yhdysvaltain etelärajalla estetty saapumasta maahan koronaturvallisuuteen vedoten. Texasissa sijaitsevassa rajakaupungissa Brownsvillessä perjantaina vieraillut kotimaan turvallisuusministeri Alejandro Mayorkas sanoi, että käytössä on turvatoimia, joilla aiotaan estää siirtolaisten virta. Mayorkasin mukaan Yhdysvalloissa kehitetään laillisia polkuja niille, jotka ovat oikeutettuja pääsemään maahan. Lisäksi hän kertoo seurauksia koituvan niille, jotka saapuvat määräysten vastaisesti. – Raja ei ole auki, se ei ole ollut auki, eikä se tule olemaan auki toukokuun 11. päivänä, Mayorkas sanoi. Title 42 -säännöstö poistuu käytöstä ensi viikon torstaina. Vuodesta 2020 lähtien säännöstön varjolla on estetty pääsy maahan sadoiltatuhansilta siirtolaisilta.

Republikaanit ennakoivat tilanteen rajalla pahenevan

Rajan ylitse pyrkivien siirtolaisten määrän mahdolliseen kasvuun on pyritty myös varautumaan. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina lähettävänsä 1 500 lisäsotilasta turvallisuuden varmistamiseksi Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla. Paikalla on ollut jo tätä ennen 2 500 sotilasta.



Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen luvut osoittavat, että viranomaisilla oli maaliskuussa 192 000 "kohtaamista" siirtolaisten kanssa maan etelärajalla. Maaliskuu on tuorein kuukausi, jonka osalta tilastoja on tarjolla.



Demokraattipresidentti Bidenin hallinto on ollut kovan paineen alla etelärajan tilanteen vuoksi. Republikaanipäättäjät ovat väittäneet, että latinalaisamerikkalaisia tulvii jo rajan yli ja tilanteen odotetaan pahenevan ensi viikolla, kun Title 42:n voimassaolo päättyy.



– Toukokuun 11. on painajaispäivä amerikkalaisille, erityisesti ihmisille New Mexicossa ja Texasissa, sanoi republikaanisenaattori Lindsey Graham tällä viikolla.



Graham ennakoi, että seuraavien 90 päivän aikana 900 000–1,1 miljoonaa siirtolaista ylittäisi rajan Yhdysvaltoihin.



Jatkossa Yhdysvaltain hallinto pyrkii estämään paperittomien siirtolaisten saapumisen toista säännöstöä hyödyntämällä. Title 8 -nimellä kulkeva säännöstö käytännössä kriminalisoi laittomat rajanylitykset, mikä tekee vuorostaan laittomasti rajan ylittäneiden tulevasta laillisesta oleskelusta mahdotonta.



Yhdysvaltain hallinto sanoo, että maahan haluavien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden on nyt rekisteröidyttävä haastatteluihin joko omien maidensa tai läpikulkumaidensa maahanmuuttoviranomaisten kanssa päästäkseen rajalle.