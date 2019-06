Yhdysvallat aikoo lisätä Facebookin, Googlen ja muiden teknologiajättien valvontaa – "Kourallinen portinvartijoita on ottanut haltuunsa keskeiset kanavat"

Yhtiöitä on arvosteltu viime vuosina laajasti muun muassa käyttäjätietojen väärinkäytöstä ja disinformaation levittämisestä.

Edustajainhuoneen tutkinnassa on tarkoitus selvittää, ovatko Yhdysvaltojen kilpailulait pysyneet teknologian murroksen vauhdissa.

– Avoin internet on tuonut valtavia hyötyjä yhdysvaltalaisille. Mutta on kasvavaa näyttöä siitä, että kourallinen portinvartijoita on ottanut haltuunsa keskeiset kanavat verkkokaupassa, sisällöissä ja viestinnässä, sanoi oikeusvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Jerrold NadlerWall Street Journalin mukaan.