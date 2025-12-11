Suomalaismäkihyppääjä Kasperi Valto on kisoista sivussa arviolta 1–2 kuukautta loukkaantumisen takia, Hiihtoliitto tiedotti torstaina.

Lahden Hiihtoseuraa edustavan Valton oikeassa polvessa on vaurioitunut ja irronnut ruston pala. Hän käy leikkauksessa perjantaina.

Valton oli määrä hypätä viikonloppuna Continental-cupin kisassa Rukalla.

Valto on yltänyt maailmancupin kisoissa parhaimmillaan 24:nneksi.

Alkuvuodesta hän oli Trondheimin MM-kisoissa normaalimäessä 26:s ja suurmäessä 23:s. Valto oli Trondheimin MM-kisoissa mukana myös joukkuemäessä ja sekajoukkuemäessä, joissa Suomi sijoittui seitsemänneksi.