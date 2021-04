Yhden mestatun tarina: Myrkky-Mikko syötti tuoreelle vaimolleen arsenikkia – pieni käärö paljasti kolmoissurmaajan

Vaikka kuolemanrangaistus voikin tuntua nykysuomalaisista kaukaiselta ajatukselta, varjostavat kuolemantuomiot vahvasti myös Suomen historiaa. Mikko Moilanen on kerännyt Kohtalona mestauslava -uutuuskirjan kansien väliin 1500 kertomusta Suomessa mestatuista.

Yksi hengellään syntinsä sovittanut on Myrkky-Mikoksi kutsuttu Mikko Heikinpoika, jonka tarina kerrotaan uutuuskirjassa. Mikon on tarina on koottu muun muassa käräjien asiakirjoista sekä useista kirkonkirjoista.