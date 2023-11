Isät käyttävät aiempaa enemmän vanhempainrahapäiviä

Kelan mukaan on vielä liian aikaista arvioida, miten viime vuoden elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus on vaikuttanut kehitykseen. Uudistuksessa molemmat vanhemmat saivat oman 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiön. Tänä vuonna on maksettu sekä uuden että vanhan järjestelmän mukaisia etuuksia.