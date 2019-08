Yhä useampi hakee apua ja jää mielenterveyseläkkeelle: "Työelämä on muuttunut niin, että siellä on entistä vaikeampi pärjätä psyykkisten oireiden kanssa"

Määrä kasvoi yli 700:lla henkilöllä ja oli kooltaan yhteensä viime vuonna 6177. – Työelämä on muuttunut niin, että siellä on entistä vaikeampi pärjätä erilaisten psyykkisten oireiden kanssa. Meidän vaatimukset osaamisen ja jatkuvan uuden oppimisen ja sosiaalisen taitojen suhteen on lisääntynyt ja se saattaa osaltaan vaikuttaa tähän eläkkeitten määrän kasvuun, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa.

Palveluihin hakeudutaan aktiivisemmin

Tärkeä kansalaisaloite

– Siellä pääsy on huonoa ja laatu vaihtelevaa, Larivaara sanoo.



– Yksi asia on lisätä koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuutta, että heillä on tällä hetkellä aika suuria oppilasjoukkoja vastuullaan, sanoo Mattila-Holappa.



Larivaaran mukaan kansalaisaloite terapiatakuusta on tärkeä.