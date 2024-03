Yellow Film & TV -tuotantoyhtiö pyytää anteeksi: "Emme ole yhtiönä pystyneet luomaan turvallista ja avointa ilmapiiriä aivan kaikille"

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 24.3. artikkelin, jossa käsiteltiin Yellow Filmin yrityskulttuuria ja yritystämme työnantajana kielteisessä valossa. Yhtiö tekee kaiken tarvittavan työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden parantamiseksi.



On sanomattakin selvää, että Yellow Film & TV on hyvin pahoillaan siitä, että joillekin on jäänyt näin huonoja kokemuksia työskentelystä meidän kanssamme. Emme ole yhtiönä pystyneet luomaan turvallista ja avointa ilmapiiriä aivan kaikille, ja tätä pyydämme vilpittömästi anteeksi ja otamme opiksi. Yhtiön johto ottaa tilanteesta täyden vastuun.