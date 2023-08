HS: Kansainvälinen kuvausryhmä jätti maksamatta yli miljoonan euron laskun Lapissa – velkojina toistakymmentä yritystä

Lapin talvisissa maisemissa kuvattiin alkuvuonna 2023 kahdeksanosaista, Apple TV+ -suoratoistopalvelulle tilattua Constellation-scifi-trillerisarjaa, joka on suurin Suomessa koskaan tehty filmituotanto.

Helsingin Sanomien nyttemmin saamien tietojen mukaan paikalliset yrittäjät eivät ole saaneet kaikkia maksuja kuvausryhmän käyttämistä palveluista. Saatavia on kertynyt HS:n tietojen mukaan yli miljoona euroa.

HS kertoo nähneensä dokumentin, jossa on eriteltynä sekä velkojia että avoimia maksuja, joiden kokonaissumma on yli miljoona euroa. Velkojina on HS:n mukaan toistakymmentä yritystä, jotka ovat tarjonneet kuvausryhmälle majoitusta, ravintolapalveluita sekä av-alan tekniikkaa.