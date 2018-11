WWF vaatii: Arktiselle liiketoiminnalle luotava pelisäännöt, esimerkiksi raskaan polttoöljyn käytöstä luovuttava

Arktisen merijään sulaessa yhä uusia alueita vapautuu liiketoiminnalle. Getting it right in a new ocean -raportissa WWF antaa suosituksia arktisen alueen siniselle taloudelle. Sinisellä taloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa taloutta kehitetään merialueilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.