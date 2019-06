WTC-iskujen raunioissa työskennellyt sankaripoliisi kuoli 53-vuotiaana syöpään

Lukuisat WTC-tornien luhistumispaikalla työskennelleet poliisit, palomiehet ja ensihoidon työntekijät ovat sittemmin kärsineet vakavista terveysongelmista. He viettivät viikkoja raunioiden keskellä huonolaatuisessa ilmassa sen jälkeen, kun New Yorkin ja liittovaltion viranomaiset olivat ilmoittaneet sen olevan turvallista.

The World Trace Center Health -terveysohjelman mukaan tämän vuoden toukokuuhun mennessä on diagnosoitu 12 500 syöpätapausta. Valtaosa diagnosoiduista sairauksista on hengitysteiden sairauksia kuten astmaa, ruoansulatusvaivoja kuten refluksitautia, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja mielenterveysongelmia.