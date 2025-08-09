WSJ: Euroopan maat esittäneet Yhdysvalloille ehdotuksen Ukrainan aseleposuunnitelmasta

Suunnitelman mukaan Ukrainan mahdolliset alueluovutukset tehtäisiin vain vahvojen turvatakuiden kanssa, Wall Street Journalin lähteet sanovat.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan useat Euroopan maat ja Ukraina ovat esittäneet Yhdysvalloille ehdotuksen Ukrainan aselepoa koskevasta suunnitelmasta. WSJ viittaa nimettömiin eurooppalaisiin viranomaislähteisiin. 

Lehden mukaan Euroopan maiden tavoitteena on ollut muodostaa yhteiset ehdot, joita sovelletaan mahdollisissa neuvotteluissa Venäjän kanssa.

WSJ:n tietojen mukaan suunnitelmassa vaaditaan, että Ukrainan mahdolliset alueluovutukset tehtäisiin vain Ukrainalle annettavien vahvojen turvatakuiden kanssa. Näihin lukeutuu myös Ukrainan mahdollinen Nato-jäsenyys.

Suunnitelma vaatii aselepoa ennen mitään muita askelia. Lisäksi alueita pitäisi luovuttaa vain vastavuoroisesti, eli jos Ukraina vetäytyy joiltain alueilta, Venäjän täytyy vetäytyä toisilta.

WSJ:n mukaan ehdotus esiteltiin lauantaina muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancelle ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle.

Kyse on vastaehdotuksesta Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin tapaamisessa syntyneelle näkemykselle Ukrainan sodan päättämisestä.

Ensi viikolla Putinin kanssa tapaava Trump on sanonut, että Venäjä ja Ukraina joutuvat kumpikin luopumaan hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa.

Britannian pääministerin kanslia ilmoitti lauantaina, että ulkoministeri David Lammy isännöi maassa Ukrainaa käsittelevää kokousta yhdessä Vancen kanssa. Kokoukseen oli osallistumassa eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia kansallisen turvallisuuden neuvonantajia.

Suomesta kokoukseen oli osallistumassa presidentin kansliapäällikkö Lauri Tierala, ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin lauantaina alkuillasta STT:lle.

