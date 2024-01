Valio aloittaa muutosneuvottelut, koskevat 1200 työntekijää

Mahdollisten henkilöstövähennysten kerrotaan kohdistuvan enintään 130 henkilöön. Suunnitellut työsuhteen olennaiset muutokset koskevat puolestaan enintään 135:tä ihmistä.



Neuvotteluiden perusteena ovat Valion mukaan tuotannolliset ja taloudelliset syyt, jotka johtuvat toiminnan uudelleenjärjestelystä.



– Toimintaympäristö on jo pidempään ollut meille erittäin haastava. Muutosneuvotteluiden taustalla on useampia asioita: Valion oman toiminnan kustannusten kasvu, kuluttajatuotteiden kysynnän heikentyminen ja teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen lasku. Tämä kaikki on haastanut kannattavuuttamme, sanoo Valion henkilöstöstä sekä strategiasta ja innovaatioista vastaava johtaja Marianne Tammela tiedotteessa.



Valio työllistää yhteensä 4 300 ihmistä, joista 3 700 Suomessa.