Windows95man kohtasi superfaninsa heti päästyään New Yorkiin: "Tuli aivan täristen luokseni"

Windows95man tunnistetaan UMK-voiton myötä myös ulkomailla.

Windows95man, eli Teemu Keisteri, ja Henri Piispanen voittivat UMK:n vuonna 2024 kappaleellaan No Rules! ja edustivat Suomea Euroviisuissa.

UMK:ta he muistelevat nyt vuosi tapahtumien jälkeen todella ”positiivisena viihdepläjäyksenä”.

– On tullut koko viikonlopun perhosia vatsaan, kun saa olla vaan esiintymässä täällä, eikä tarvitse kilpailla. Tämä on kepeää ja ihana päätös meidän vuodellemme, joka tuntuu viideltä. En oikein vielä pysty prosessoimaan Euroviisuja. Menemme syksyllä ydinporukalla mökkeilemään ja katsomme finaalivedon, jota en ole vielä nähnyt, Windows95man kertoi MTV Uutisille ennen UMK-finaalia 8. helmikuuta.

Voiton jälkeen Windows95man on tunnistettu ulkomaita myöten.

– Oli hullua, kun olin Amerikan-kiertueella, niin jo lentokoneessa henkilökunta tunnisti minut. Siellä oli britti stuertti, joka kertoi perheensä kanssa katsoneensa kisoja, pukeutuneensa minuksi ja äänestäneensä minua. Sitten menin New Yorkiin ja tilaan ekat tacot, niin yksi fani tuli aivan täristen luokseni. Eka paikka, mihin menin, niin siellä on superfanini. Tämä on maailmanlaajuinen asia, hän kertoi.

Katso videolta, miten Windows96man ja Henri Piispanen muistelevat UMK:ta ja Euroviisuja.