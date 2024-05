Windows95man ja Henri Piispanen paljastavat, millainen heidän euroviisuesityksensä on: "Oma mieli ja kansa vaativat"

Euroviisuviikko on pyörähtänyt käyntiin Ruotsin Malmössä. MTV haastatteli maanantaina 6. toukokuuta Suomen euroviisuedustajat Windows95manin ja Henri Piispasen , jotka kamppailevat Euroviisujen finaalipaikasta tiistaina 7. toukokuuta järjestettävässä ensimmäisessä semifinaalissa.

– Lavan muotohan on eri, eli siinä mielessä muuttuvat vähän ne koreografian linjat, Piispanen kertoi.

– Kyllä, lava on plussan muotoinen. Mutta meidät on pakotettu pitämään show samana, koska oma mieli ja kansa vaativat. Se oli niin toimiva paketti jo UMK:ssa, niin olemme vain hioneet sitä. Joka sekunnista on maksimoitu ilo. Aika sama resepti, Windows95man säesti.