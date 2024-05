Näin Windows95man ja Henri Piispanen aikovat juhlia mahdollista Euroviisujen finaalipaikkaa

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään 7. toukokuuta, ja Suomi esiintyy Windows95manin ja Henri Piispasen voimin numerolla 10 kappaleella No Rules!. Viimeiset harjoitukset ennen illan semifinaalia menivät Windows95manin mukaan todella hyvin.

Windows95man on luvannut, että jos he voittavat finaalin 11. toukokuuta, he tekevät Piispasen kanssa chilihaastevideon.