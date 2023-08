Wilma Murto nauttii asemastaan MM-kisojen voittajaehdokkaana: "Tästä olen haaveillut"

– Ei voi ennalta muuta toivoa. On ilo lähteä suorittamaan, jos ajatellaan, että viidellä on mahdollisuus voittaa ja kuuluu siihen ryhmään.

– Wilman tavoite on ollut päästä niiden 5–6 urheilijan joukkoon, jotka voivat voittaa. Täytyy nyt nauttia tästä tilanteesta, jossa se on mahdollista, Koivunen määritteli Murron aseman seiväshypyssä.

Murto luetteli maailmantilaston kärkinimet käänteisessä järjestyksessä. Kärkeen jäi olympiavoittaja ja maailmanmestari Moon, jolla on myös kauden kärkitulos 490.



Uudessa tilanteessa

Murto myönsi sunnuntain mediatilaisuudessa, että hän on valmistautunut MM-kisoihin uudenlaisessa tilanteessa.

– Huomaa selkeästi eron, valmistautuuko kisoihin niin, että pääsisikö ehkä finaaliin tai niin, että pääsisikö palkintopallille. On siinä eri tunnelma valmistautua, Murto totesi.

– Olen silti pystynyt ottamaan viime viikot maltillisesti. Isoin tehtävä on ollut, että olisin fyysisesti ja psyykkisesti mahdollisimman latautunut sekä palautunut ja valmis.

Murto voitti vuosi sitten Münchenissä Euroopan mestaruuden Suomen ennätyksellä 485. Ennätys on voimassa, mutta Murto on ylittänyt tänä vuonna viidesti 475 tai enemmän eli hän on nostanut tasoaan selvästi viime kaudesta.