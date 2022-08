Wilma Murron äiti kertoo, missä kohtaa EM-kultaa tuonut seiväskisa kävi eniten tunteisiin – "Se oli uskomattomin hetki"

Vanhemmat ovat nähneet flow-tilan aiemminkin

"Tämähän voisi olla Wilmalle kiva laji"

Wilma Murron valmentaja Jarno Koivunen on ollut hyppääjän matkassa mukana aivan urheilu-uran alusta asti. Mestarivalmentajan ja salolaisurheilijan yhteensaattamiseen liittyy hauska tarina, jossa Sari-äidillä on merkittävä rooli.

– Kävin yleisurheiluohjaajakurssia, jossa käytiin läpi kaikki eri lajit. Seiväshyppyä esitteli sitten Jarno Koivunen. Hän pisti meidät epäuskoiset hyppäämään. Ajattelimme kaikki, että eihän me mitään seivästä hypätä, mutta niin vain hypättiin.

– Wilma huomasi, että ei siitä tule muiden kanssa mitään. Se oli kuitenkin tarpeellinen kokemus. Luulen, että he kasvoivat tahoillaan Jarnon kanssa kumpikin tuon tauon aikana. Yhteispeli on toiminut erittäin hyvin sen jälkeen. Tulokset on sitten tässä, Sari Murto hymähtää.