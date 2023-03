Historiaa tehnyt Wilma Murto avasi EM-finaalin eriskummallista episodia – "Siellä oli hiukan epäselvyyksiä säännöistä"

Murrosta tuli ensimmäinen suomalainen nainen, joka voittaa hallikisoissa EM-kultaa. Hän on myös ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, jolla on Euroopan mestaruus sekä sisä- ja ulkoradoilla.

– On ollut huonompikin. En pitänyt mestaruutta kovinkaan itsestäänselvänä tänään. Sutej'ta (hopeaa voittanut Tina Sutej) vastaan tarvitsee venyä, jos haluaa voittaa. Slovenialainen antaa kovan vastuksen kisasta toiseen. Hyvä on fiilis, Murto kuvailee olotilaansa.

– Se meni sillä tavalla hyvin, että siinä kohtaa ei pyörinyt mitään mielessä. Tehtiin vielä siihen 475:n viimeiseen yritykseen seipään vaihto ja tiesin, että sellainen perussuoritus toimii. Tiesin, että mitään ei tarvitse muuttaa. Väline vaihtuu, siinä ei murehtiminen auta. Keskittyy siihen, mitä on tekemässä ja se toimii hyvin, Murto sanoo.

– Kyllä se hyvältä tuntui. En ole vielä hyppyjä nähnyt, mutta kyllä se jotain itsellekin kertoo, jos 480 menee yli, että hyvin on varmaan mennyt. Tuntui omalta hyvältä perustekemiseltä. Se on ihan positiivista.

– Siellä oli hiukan epäselvyyksiä säännöistä, että saanko vaihtaa korkeutta siinä kohtaa. He sanoivat minulle, että suoritusajan käynnistyttyä en muka saisi vaihtaa korkeutta. Luulen tietäväni säännöt aika hyvin. Veikkaan, että jos olisimme joutuneet menemään protestiin, niin olisimme voittaneet, Murto toteaa.

– Kyllä minulla on oikeus jättää hyppy väliin ja mennä seuraavaan, kävi kello mitä vaan. Siitä käytiin keskustelua kisan jälkeenkin. Väitän, että meidän tiimimme oli oikeassa. Täällä on ollut hiukan vääntöä työntekijöiden ja tuomareiden kanssa milloin mistäkin asiasta. Voi olla, että siellä on tullut tehtyä jokunen protesti muissakin lajeissa, Murto jatkaa.