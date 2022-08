EM-kultaa ylivoimaisella suorituksella voittanut Wilma Murto näytti epäilijöilleen – "Se on nyt kirjoissa ja kansissa"

Murto on ensimmäinen suomalainen yleisurheilun arvokisavoittaja kahdeksaan vuoteen. Tuore EM-kisaennätyksen haltija oli sensaatiomaisen voiton ratkettua hiemnan pöllämystynyt Münchenin myöhäisillassa.

Jo Tokion olympialaisissa lupauksia herättävästi viidenneksi hypännyt Murto tiesi, että jymypaukku on tuloillaan.

– Tulos oli tänään sellainen mitä olen uskonut, että minusta löytyy. On ollut aika lähellä monta kertaa. Olosuhteet, tilanne ja paine oli sellainen, että se (tulos) tuli pihalle. On helpottunut, onnellinen ja vähän häkeltynyt olo tällä hetkellä, Murto taustoitti mestarillista suoritustaan.

Stefanidi kuitenkin pudotti riman vielä kahdesti 485:stä, ja Murron EM-kulta varmistui. Suomalainen ei tähän vielä tyytynyt, vaan räväytti dominoivasti kultatuloksekseen 485. Murto sai juhlia voittoaan rakkaiden ihmisten hurratessa katsomossa. Tunnetta on EM-kultamitalistin mukaan vaikea ylittää tulevaisuudessa.

– Tämän eteen on tehty ihan älyttömästi töitä, eikä tämä helpolla parane. Katsomossa oli perhettä, kavereita ja rakkaita ihmisiä. Vaikka voittaisi maailmanmestaruuden ja olympiakullan tämän jälkeen, niin ei se tästä parane, ellei perhe ala tilailemaan lisää lentolippuja, Murto virnisti.

IMAGO/Eibner/ All Over Press

IMAGO/Eibner/ All Over Press

Eugenessa hiljattain MM-kisojen kuudenneksi hypännyt Murto kertoo, että vaikka mitali on aiemmin jäänyt saavuttamatta, on hänellä itsellään ollut usko ja varmuus koko ajan tallella. Urheilijan itsensä lisäksi ympärillä oleva tiimi on valanut luottoa Murtoon.