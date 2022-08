Valmentaja huusi Wilma Murrolle suoran kysymyksen – Suomen lippua pidäteltiin piilossa selän takana: "En tiedä, mitä muuttaisin"

– Ei se keskustelumme niin pitkä ollut, mutta 470:n paikeilla Aikaterini Stefanidin meni yli ja Wilma pudotti. Siinä vaiheessa huusin vähän reippaammin Wilmalle, että haluatko sä voittaa tän kisan. No, halusi tietenkin ja nosti heti rimaa ylemmäs, otti isomman seipään ja lähti hyppäämään vähän sellaisella kaikki tai ei mitään -riskimoodilla. Nyt tällä kertaa tuli onneksi kaikki.

– Tiesin, että 480 on hyvinkin haarukassa, jos kaikki menee kohdilleen. Olihan se 485 kova suoritus, sillä kisa oli jo ratkennut. Minulla oli Suomen lippu pepun takana valmiina ja kysyin, että jatkatko vielä. Hän sanoi, että joo ja pidin lipun piilossa. Sovimme merkit ja miten hypätään. Ja hienosti hän hyppäsi, se oli kisan paras hyppy häneltä, Koivunen kuvaili.

– Luultavimmin Wilma pääsee nyt kaikkiin kisoihin mihin haluaa mennä. Tilanne helpottuu tai sitten vaikeutuu, kun tulee reissua vähän enemmän. Täytyy sopeutua siihen, että tilanne on vähän erilainen seuraavalla kilpakaudella. On se aina vähän helpompaa, jos on vaihtoehtoja. Vielä ei ole puhuttu ensi kaudesta, mutta katsotaan sitten.