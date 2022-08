Kommentti: Yksi hetki EM-finaalissa sai tajuamaan, että Wilma Murto on tekemässä jotain suurta

Loppu on historiaa. Nyt jos koskaan on paikallaan sanoa niin.

Wilma Murto on 24-vuotias. Kaikkien aikojen maailmantilastossa hänen edellään on enää kuusi aktiiviurheilijaa, joista vain yksi on alle kolmekymppinen. Murto on häntäkin nuorempi.