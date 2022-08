Tästä Wilma Murron haparoinnista on tultu pitkä matka – "Paineet purkautuivat treeneissä huonollakin tavalla"

Murto nousi keskiviikkona huimalla kisalla Euroopan mestariksi vain 24-vuotiaana, mutta on jo ehtinyt käydä läpi kovia vastoinkäymisiä urallaan.

Vuonna 2016 kaksikymppisten nuorten maailmanennätyksen alle 18-vuotiaana hypännyt Murto otti seuraavina vuosina kehityksessään takapakkia. Hän vaihtoi välissä pois Jarno Koivusen tutusta valmennuksesta, mutta paluunsa huipulle hän pääsi Münchenin EM-kisoissa huipentamaan nimenomaan Koivusen kanssa.

Koivunen, Murto ja Nikkanen ovat kaikki kotoisin pienen matkan sisältä – Koivunen Salon Perttelistä, Murto Kuusjoelta ja Nikkanen naapurikunta Somerolta. Nykyisin Alitalo-sukunimellä tunnettava Nikkanen tietää kultamitalin tuoneen päivän olleen iso palkinto myös valmentaja Koivuselle.

– Oli ihan varmasti iso (päivä). Metsästimme sitä itsekin. Harmi, että tuli niin paljon loukkaantumisia. Piti kyllä olla sellaisiin hyppyyn mahdollisuuksia, että tuon sen mitalin. Vihdoin hän saa myös siitä palkinnon, Alitalo sanoo yhteistyöstään Koivusen kanssa.

Teinimenestys toi Wilma Murrolle paineita

Varhaisessa vaiheessa mukaan tulleet menestysodotukset eivät Murron kohdalla kulkeneet käsi kädessä lajin edellyttämän fysiikan kanssa. Alitalo muistaa Murron ottaneen tästä paineita.

– Wilma on aina ollut taitava urheilija, mutta totta kai hänellä on ollut omat haasteensa mittansa (182 cm) vuoksi ja on joutunut tietynlaista treeniä tekemään eri tavalla kuin itse tein, Alitalo sanoo.

– Hän ehkä tarvitsi nuo vastoinkäymiset oppiakseen omasta treenaamisestaan ja oppiakseen ihmisenä. Wilmalla oli aikoinaan treeneissä ”huonoja” päiviä. Se oppipolku oli aika kovakin.

– Tuli paineita eikä hän varmasti osannut käsitellä ihan kaikkia asioita. Se purkautui sitten treeneissä vähän huonollakin lailla välillä. Uskon kuitenkin, että jokaisella on oma polkunsa kuljettavanaan, Alitalo toteaa.

MTV Urheilu oli tammikuussa 2017 seuraamassa Murron ja Nikkasen harjoituksia Turun Kupittaan urheiluhallissa. Ylälaidan videolla kahden erilaisen hyppääjätyypin urheilijat tekevät samoja harjoitteita Jarno Koivusen opastuksessa.

Alitalo, omaa sukuaan Nikkanen, oli hyppääjätyyppinä Murtoa luontaisesti notkeampi, mutta 169-senttisenä myös lajiin sopivampi. Murto on joutunut tekemään rajusti töitä keskivartalonsa kanssa saadakseen koko pitkän vartensa hyödynnettyä.

– Työ ollut pitkä ja puuduttavaa, mutta kantaa nyt hedelmää, Alitalo näkee.

– Meillä suurin ero teknisesti oli, että Wilma on niin paljon pidempi, joten minun on ollut huomattavasti helpompi kerätä enemmän varsinkin keskivartalon voimaa ja lajivoimaa. Hän on joutunut tekemään enemmän töitä sen kanssa.

3:15 EM-kultaa häikäisevällä tavalla voittanut Wilma Murto: "Se on nyt kirjoissa ja kansissa"

Taustalla Jarno Koivusen monipuolinen osaaminen

Keskiviikon seiväsfinaalin ratkaisuvaiheessa Murto nähtiin useaan kertaan keskustelemassa Koivusen kanssa hypyistään. Sen jälkeen salolainen asteli hyppypaikalle ja ponnisti Euroopan mestaruuteen rikkomalla Suomen ennätyksen kolmeen kertaan.

Alitalon mukaan Koivusen rauhallinen olemuksesta on kisatilanteissa apua. Harjoituksissa saattaa kuulua perinteisestä poikkeavaa lajisanastoa.

– Jarno on rauhallinen ja hänellä on yksinkertaiset, selkeät ohjeet. Termistö on vähän omanlaisensa, ja se on vähän tarkoituskin. Ne vinkit saattavat olla sellaisia, että ne eivät aina aukea ihan kaikille, mutta hyppääjä ymmärtää ihan suoraan, mistä on kyse.

Koivusen osaaminen ei Alitalon mukaan rajoitu pelkästään seivästekniikkaan. Hän osaa viedä hyppääjiä eteenpäin myös telinevoimistelusta omaksutussa voima- ja nopeusharjoittelussa.