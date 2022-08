Wille Rydmanilta kysymys kokoomusjohdolle: "Olisiko aika pakittaa pikajohtopäätöksistä – muuten HS:n tuomio on voimassa, kunnes toisin todistetaan"

Jo Helsingin Sanomien alkuperäisen uutisen jälkeen Rydman oli pyytänyt vapauttamista niistä jäsenyyksistä, joihin kokoomuksen eduskuntaryhmä on hänet valinnut, eli perustuslakivaliokunnan, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja eduskunnan tilintarkastajien jäsenyyksistä.

Lauantaina poliisi kertoi, että Helsingin Sanomien Rydmania käsittelevästä artikkelista on aloitettu esitutkinta. Rydman kertoi aiemmin tehneensä artikkelista rikosilmoituksen.

– Poliisin esiselvitys on ensimmäinen puolueettoman tahon kattava ja tosiasia-aineistoon perustuva arvio HS:n väitteiden uskottavuudesta. Poliisin johtopäätös on varsin harvinainen, poliitikoilla kun on muita alempi suoja kunnianloukkausasioissa, Rydman kirjoittaa Twitterissä.