KRP epäilee Wille Rydmanin syyllistyneen seksuaalirikokseen – esitutkinta on alkanut

Esitutkinta on KRP:n mukaan avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja asiassa. Lisäksi poliisi on kuullut ihmisiä, joita ei ole kuultu Wille Rydmaniin liittyneessä aiemmassa, vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella häntä on syytä epäillä rikoksesta.