Will Smithin lyömäksi Oscar-gaalassa joutunut Chris Rock kieltäytyi tekemästä tapauksesta rikosilmoitusta

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä järjestetyssä Oscar-gaalassa nähtiin erikoinen välikohtaus, kun parhaan miespääosan palkinnon voittanut näyttelijä Will Smith löi gaalan juontanutta Chris Rockia kasvoihin.

Los Angelesin poliisilaitos on vahvistanut Varietylle, että Rock on kieltäytynyt tekemästä tapahtuneesta rikosilmoitusta. Poliisin julkaisemasta lausunnosta käy ilmi, että se on tietoinen Oscar-gaalassa tapahtuneesta välikohtauksesta, ja että jos Rock haluaa viedä asian myöhemmin eteenpäin, aikoo poliisi aloittaa tutkimukset.