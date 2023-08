Alopeciaa sairastava Jada Pinkett Smithin hiukset näyttävät kasvavan takaisin: "Katsotaan"

Näyttelijä Jada Pinkett Smith on kertonut avoimesti sairastavansa alopeciaa, joka aiheuttaa karvojen lähtemistä pieneltä alueelta tai koko kehosta. Pinkett Smithin tapauksessa hän on kertonut kärsivänsä hiustenlähdöstä.

Nyt kuitenkin tähti on julkaissut Instagramiin ennen ja jälkeen -kuvia, joissa jälkimmäisessä hänelle on kasvanut selkeästi parisen senttiä hiuksia takaisin.

– Tämä tukka käyttäytyy kuin se yrittäisi tulla takaisin. Edelleen on joitakin ongelmakohtia, mutta katsotaan, Pinkett Smith kirjoitti.

Pinkett Smithin hiusten puute nousi otsikoihin helmikuussa 2022, kun hänen aviomiehensä, näyttelijä Will Smith löi kasvoihin lavalla Oscar-gaalassa silloin esiintynyttä Chris Rockia tämän vitsailtua Pinkett Smithin kaljuuntumisesta.

Smith ilmoitti myöhemmin luopuvansa akatemian jäsenyydestä, koska hän on mielestään pettänyt sen luottamuksen.

Pariskunnalla on kaksi lasta: Jaden , 25, ja Willow , 22.

Pinkett Smith on näytellyt muiden muassa elokuvissa Pähkähullu professori, The Matrix Reloaded ja The Matrix Revolutions sekä tv-sarjassa Gotham.