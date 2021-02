WHO:n tutkijaryhmä wuhanilaisessa viruslaboratoriossa – Trumpin mielestä kyseessä oli koronaepidemian alkupiste

– On hyvin epätodennäköistä, että näin lyhyellä vierailulla saisimme kovin syvällisen näkemyksen tai varmoja vastauksia viruksen alkuperästä, sanoi ryhmän jäsen Hung Nguyen-Viet uutistoimisto AFP:lle.

WHO:n vierailua seurataan tarkkaan, koska kesti kauan, ennen kuin Kiina suostui sen järjestämiseen. Varsinkin Yhdysvallat on kuukausien ajan vaatinut riippumatonta selvitystä koronapandemian synnystä. Entinen presidentti Donald Trump ja entinen ulkoministeri Mike Pompeo väittivät pandemian alkuvaiheessa toistuvasti, että virus olisi päässyt karkuteille Wuhanin laboratoriosta. Todisteita tälle syytökselle ei ole ilmaantunut.

WHO:n ryhmä saapui Kiinaan 14. tammikuuta kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Kahden viikon karanteenin jälkeen he aloittivat selvitystyönsä viime viikolla. Ryhmä on tavannut paikallisia tutkijoita ja vieraillut eri kohteissa, kuten villieläimiä myyneellä torilla, jolla virus on saattanut siirtyä lepakoista ihmisiin.