Israel hylkäsi Tanskan tarjouksen auttaa palestiinalaispotilaita

Israel on hylännyt Tanskan hallituksen tarjouksen Itä-Jerusalemin sairaaloissa olevien gazalaisten potilaiden hoidosta.
Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen sanoi elokuussa, että Tanskan hallitus oli aikeissa käyttää 30 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin neljä miljoonaa euroa palestiinalaisten hoitamiseen Gazan lähellä.
– Sanoimme: "Meillä on rahat, meillä on tahto, meillä on henkilökunta. Ettekö voisi avautua joillekin evakuoinneille alle sadan kilometrin päässä?" Tähän vastaus oli: "Emme voi", Lökke sanoi sanomalehti Jyllands-Postenille.
Tanska on toistuvasti hylännyt ajatuksen siitä, että palestiinalaisia tuotaisiin hoitoon Tanskaan. Hallitusta on kritisoitu tästä, minkä seurauksena se ilmoitti, että se auttaisi gazalaisia lähialueilla.
Myös Suomessa on keskusteltu palestiinalaispotilaiden hoitamisesta Suomessa. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) esikunta selvittää, voitaisiinko gazalaisia lapsia tuoda hoidettavaksi Suomeen.