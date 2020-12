WHO:n johtaja: "Ihmiset tekevät suuria, riipaisevia uhrauksia pysymällä erossa toisistaan – meidän ei tule haaskata niitä"

– Sen sijaan sadat miljoonat ihmiset tekevät tänään suuria, riipaisevia uhrauksia pysymällä erossa toisistaan pysyäkseen turvassa. Mutta tehdessään näin he antavat kaikkein kallisarvoisimmat lahjat: elämän ja terveyden lahjat, hän jatkoi.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmanlaajuisesti jo yli 1,7 miljoonaa. Koronatartuntoja puolestaan on varmistettu koko maailmassa jo lähes 80 miljoonaa.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli 18,6 miljoonaa koronatapausta ja kirjattu noin 330 000 koronakuolemaa. Toisiksi eniten koronakuolemia on Brasiliassa ja kolmanneksi eniten Intiassa.