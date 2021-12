WHO: Koronatsunami on täällä – delta ja omikron muodostavat kaksoisuhan

Viime päivinä päiväkohtaisia koronatartuntaennätyksiä on rikottu ympäri maailmaa. Esimerkiksi Ranskassa todettiin äskettäin päivässä 208 000 uutta tartuntaa. Niin ikään esimerkiksi Tanskassa, Portugalissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa on rikottu ennätyksiä.

Myös Suomessa on ensimmäistä kertaa puhkaistu 3 000 päivittäisen tartunnan raja.

Suomen viralliset koronaluvut myös todennäköisesti ovat alakanttiin , totesi THL:n johtaja Mika Salminen eilen. Tämä johtuu siitä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin koronalukujen saamisessa THL:n rekisteriin on ollut viime aikoina ongelmia.

Ranskan terveysministeri Olivier Véranin mukaan omikronin myötä on turha puhua uudesta korona-aallosta. Kyse on pikemminkin hyökyaallosta, hän totesi.

Delta ja omikron ovat "kaksoisuhka"

– Sairaalakuormitus on toistaiseksi melko vakaa, mutta emme tiedä, mihin omikronin aiheuttamat suuret tapausmäärät loppupeleissä johtavat, totesi STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki eilen tiedotustilaisuudessa .

Kolmansille rokotuksille kritiikkiä

Suomessa kolmannen koronarokoteannoksen on saanut yli miljoona ihmistä. WHO:n Tedrosin mukaan rikkaiden maiden tehosterokotekampanjat todennäköisesti pitkittävät pandemiaa, sillä rotetteet ovat poissa köyhemmistä maista.

Tällä hetkellä tilanne on se, että yli 100:ssa valtiossa alle 40 prosenttia ihmisistä on rokotettu koronaa vastaan, WHO muistuttaa.