Omikron-tilanne on tasaantunut, mutta epidemia on yllättänyt ennenkin – "Takapakkiakin voi tulla"

Takapakkiin on varauduttava

Voipio-Pulkin mukaan nyt on tullut aika lähteä kirimään koronapandemian aiheuttamaa palvelu- ja hoitovelkaa. Pyrkimyksenä on pitää yhteiskunta vakaasti mahdollisimman avoinna.

– Rehellisyyden nimissä on sanottava, että on myös varauduttava siihen, että globaali pandemia ei ole ohi. On mahdollista, että tämä epidemia yllättää meidät jälleen jollakin uudella muunnoksella. Sen takia on koko ajan tarkoituksenmukaisesti varauduttava, että takapakkiakin voi tulla.