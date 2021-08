Suomi hyväksyttiin ensimmäisenä maana WHO:n koronalääketutkimuksen toiseen vaiheeseen – näitä lääkkeitä tutkitaan

Toinen vaihe on nyt alkamassa. Suomi on ensimmäinen maa, joka on täyttänyt WHO:n vaatimukset mukaan pääsylle ja rekrytoinut potilaita tutkimukseen.

Suomesta tutkimuksessa on 14 sairaalaa.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään ensi alkuun kolmen muun lääkkeen toimivuutta koronapotilaiden hoidossa. Artesunaatti on malarialääke, infliksimabia käytetään immunologisissa sairauksissa ja imatinibi on syöpälääke. Suomessa tutkimuslääkkeinä on alkuvaiheessa imatinibi ja infliksimabi.

Tilaisuudessa puhui sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

– Korona on vauhdittanut rokotteiden, diagnostiikan ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä, mutta lääkkeiden kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa. Tämä on hyvä huomioida jatkossa pandemioihin varautumisessa, ministeri Sarkkinen sanoi.

Solidarityssä on pyritty selvittämään, voivatko lääkkeet ehkäistä koronaviruksen aiheuttamia kuolemia niillä potilailla, jotka ovat joutuneet sairaalaan tai ovat saaneet vakavan tautimuodon.

Suomi osallistui myös tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen.

Suomi oli mukana myös toisen vaiheen julkistustilaisuudessa. Lue alta, miten tilaisuus eteni.

Hetki hetkeltä -seuranta:

16.32: Toimivatko lääkkeet myös mahdollisia uusia variantteja vastaan? toimittaja kysyy.

– Tämä on erittäin hyvä kysymys. Uskon, että tämän takia meillä on tämä tutkimus, jotta voimme vastata tähän kysymykseen, WHO:sta vastataan.

16.31: WHO:n pääjohtaja toivoo, että jokin tai jotkut tutkimuksen toiseen vaiheen lääkkeistä osoittautuu toimivaksi vakavaa koronatautia vastaan.

16.28: Hondurasilainen tohtori Marco Medina aloittaa puheensa. Honduras osallistui ensimmäiseen vaiheeseen ja nyt osallistuu toiseen vaiheeseen. Tutkimuksen aikana on saatu jo paljon kokemuksia, ja toisessa vaiheessa uskotaan löytävän hoito vakavaa koronatautiin.

Hondurasissa on kärsitty paljon koronasta, ja on tärkeää löytää lääke koronaan, Medina sanoo. Myös rokotejakelu on tärkeää, hän sanoo.

16.24: Nyt tilaisuudessa puhuu tutkimuksessa mukana oleva malilainen tohtori Samba Sow. Hänen mukaansa korona ei ole vaikuttanut Afrikkaan vielä niin kuin luultiin. Silti maanosa hänen mukaansa riskissä.

16.23: Kiitos, sanoo WHO:n pääjohtaja Adhanom suomeksi Sarkkiselle puheen jälkeen.

16.22: Tulevaisuudessa on tärkeää tehdä yhteistyötä joka alalla, Sarkkinen sanoo. WHO on hänen mukaansa tärkeässä roolissa yhteistyössä.

16.21: Sarkkinen: Suomi on tyytyväinen, että tutkimuksen toinen vaihe aloitetaan. Suomessa kaikki suuret sairaalat ovat liittyneet tutkimukseen.

16.20: Suomi aloittaa rokotteiden lahjoitukse ensi viikolla Covax-ohjelman kautta, Sarkkinen sanoo.

16.19: Sarkkinen aloittaa puheensa ja kertoo koronan negatiivisista vaikutuksista. Hän nostaa samalla esiin hyvät saavutukset rokotteiden kanssa, mutta samalla lääkkeiden tutkimus on jäänyt vähemmälle.

16.19: WHO:n pääjohtaja toivottaa tervetulleeksi ministeri Sarkkisen.

16.18: Tutkimuksessa on mukana satoja sairaaloita yli 50 maasta.

16.17: Pääjohtajan mukaan rokotteiden lisäksi tarvitaan muitakin keinoja. Tämän vuoksi Solidarity-ohjelma on olemassa. Ja nyt siitä käynnistetään toinen vaihe, Solidarity plus.

16.13: Viime viikolla WHO:hon raportoitiin 200 miljoonaa koronatapausta, sanoo pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus, joka käy läpi ensiksi koronatilannetta.

16.12: Tilaisuus varsinaisesti alkaa.

16.10: Suomesta 14 sairaalaa on mukana Solidarity-tutkimuksessa, STM:n tiedotteessa kerrotaan.

– Vain laajat monikeskustutkimukset voivat vastata nopeasti ja luotettavasti pandemioiden kohdalla siihen, mikä lääke auttaa. On hienoa, että Suomi on mukana tässä uraauurtavassa tutkimuksessa, kertoo Helsingin yliopiston professori Kari Tikkinen, joka on Solidarityn kansallinen päätutkija.

16.07: Suomi on valittu ensimmäisenä maana Solidarityn toiseen vaiheeseen, tiedottaa STM. Toinen vaihe on nyt alkamassa. Suomi on ensimmäinen maa, joka on täyttänyt WHO:n vaatimukset mukaan pääsylle ja rekrytoinut potilaita tutkimukseen.

