Kohusta toiseen seilannut Weekend Festival vaihtaa paikkaa ja tyrmää uutiset talousongelmista

Ongelmat Virossa johtivat taloushaasteisiin



Kauppalehti uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Weekend-festivaalin järjestävällä Wknd Festival Oy:llä on useita maksuhäiriömerkintöjä ja velkojat perivät yhtiöltä yli 140 000 euroa.

Rumban haastatteleman tiedottaja Tomi Lindblomin mukaan tilapäiset talousongelmat on kuitenkin jo selätetty.

– Valtaosa summasta on jo maksettu tai maksusuunnitelmasta neuvoteltu. Trattalistalla on voimassa enää yksi lasku, josta olemme reklamoineet. Kyseisen laskun summasta on erimielisyyksiä, joita selvitellään edelleen.