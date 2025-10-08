Teslan osakkeen arvo sukelsi sen jälkeen, kun yhtiö julkisti uudet aiempaa edullisemmat versiot automalleistaan.
Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat tiistaina laskussa.
Teollisuusindeksi Dow Jones oli pörssipäivän päätteeksi 0,2 prosenttia ja laaja-alainen S&P 500 taas 0,4 prosenttia pakkasella. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli vuorostaan 0,7 prosentin laskussa.
Päivän alussa nähtiin nousuja, mutta osakkeiden arvot alkoivat livetä pakkasen puolelle pian tämän jälkeen. Arvopaperimarkkinoilla on nähty huimaavia nousuja viime aikoina, mutta nyt ilmassa on havaittu merkkejä markkinauupumuksesta.
– Vauhti alkaa hiipua, sanoi sijoitusyhtiö FHN Financialin pääekonomisti Chris Low.
– Minusta tuntuu, että tämä on ensisijaisesti voittojen kotiuttamista, tarvitsemme uuden katalyytin, hän jatkoi.
Kullan hinta puolestaan lähestyi 4 000:ta dollaria unssilta. Hinta jäi kyseisestä rajapyykistä noin kymmenen dollarin päähän.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina.
Tesla yli neljän prosentin laskussa
Yksittäisistä yhtiöistä sähköautovalmistaja Teslan osakkeen arvo sukelsi 4,5 prosenttia. Laskun edellä yhtiö oli julkistanut uudistetut aiempaa halvemmat versiot ajoneuvomalleistaan.
Analyytikot ovat suhtautuneet skeptisesti siihen, että uusimmat mallit vauhdittaisivat Teslan myyntiä.
Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan uusista malleista uupuu vanhoihin verrattuna tiettyjä ominaisuuksia, minkä lisäksi niissä käytettävät materiaalit ovat vähemmän ensiluokkaisia kuin ennen.
Uusilla malleillaan Tesla pyrkii osaltaan kompensoimaan sähköautojen ostamiselle tarjotun liittovaltion veroedun päättymistä. Aiemmin sähköauton ostoon oli Yhdysvalloissa mahdollista saada jopa 7 500 dollarin veroetu, mutta kyseinen etuus poistui syyskuun lopussa.
Veroedun poistaminen on osa presidentti Donald Trumpin laajamittaista verouudistuspakettia, joka muun muassa karsii useita ilmaston lämpenemisen vastaisen taistelun edistämiseen tähdänneitä ohjelmia.
Yhdysvaltalaisista autovalmistajista Fordin osakkeen arvo oli niin ikään selvässä laskussa tiistaina. Yhtiön osake oli päivän päätteeksi 6,1 prosentin laskussa sen jälkeen. Laskua on todennäköisesti lietsonut New Yorkin osavaltiossa Oswegon kaupungissa alumiinitehtaalla sattunut tulipalo, jonka odotetaan vähentävän toimituksia autojätille kuukausien ajan.