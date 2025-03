Wall Street laskussa: Teslan kurssi sukelsi

Yhdysvaltain presidentti Trumpin kauppapolitiikka on lietsonut taantumapelkoja. Trump kieltäytyi sunnuntaina sulkemasta pois taantuman mahdollisuutta.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina selvässä laskussa.

Keskeisistä pörssi-indekseistä pahiten laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, jonka arvosta suli peräti 4,0 prosenttia.

Laaja-alainen S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi 2,7 prosenttia pakkasella, kun taas teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui 2,1 prosentin laskussa.

Nasdaqia painoivat suurten teknologiayhtiöiden huono pörssimenestys.

Laskussa olivat muun muassa Googlen emoyhtiön Alphabetin, laitevalmistaja Applen, verkkokauppajätti Amazonin, Instagramin omistavan Metan sekä mikropiirejä suunnittelevan ja valmistuttavan Nvidian kurssit.

Yksittäisistä yhtiöistä sähköautovalmistaja Teslan osakkeiden arvo oli päivän päätteeksi yli 15 prosentin laskussa.

Teslan toimitusjohtaja, miljardööri Elon Musk tehtailee Yhdysvaltain hallinnossa liittovaltioon kohdistuvia rajuja leikkauksia.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan lasku oli Teslalle kovin sitten vuoden 2020.

Trump: Edessä siirtymävaihe

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kauppapolitiikka tullimaksuineen on lietsonut taantumapelkoja.

Sunnuntaina Trump kieltäytyi sulkemasta pois taantuman mahdollisuutta tänä vuonna, kun häneltä kysyttiin asiasta Fox Newsin haastattelussa.

– Inhoan ennustaa tämänkaltaisia asioita, vastasi Trump.

– Meillä on edessämme siirtymävaihe, koska olemme tekemässä jotain todella suurta – tuomme vaurautta takaisin Amerikkaan. Se vie hieman aikaa, Trump sanoi.

Yhdysvaltain kauppasota Kiinan kanssa on jatkunut, ja Trump on uhkaillut tuontitulleilla myös muun muassa Euroopan unionia. Kanadaan ja Meksikoon kohdistuvien tullimääräysten toimeenpano on ollut tempoilevaa.